BARI - Mentre molte località costiere concludono la stagione estiva, a Torre Quetta, il sole brilla ancora e l'estate sembra non finire mai. Questo affascinante angolo di Bari continua a offrire una serie di eventi e iniziative che mantengono vivo lo spirito estivo. Ecco cosa ci aspetta nei prossimi giorni.Con l'autunno alle porte, la ricerca di lavoro è al centro dell'attenzione per molti. Torre Quetta ha deciso di aiutare la comunità baresa a trovare opportunità di lavoro attraverso un evento straordinario. In collaborazione con Humangest, una società leader nel campo della ricerca e selezione del personale, organizza il "Recruiting Day in spiaggia". Un modo innovativo e divertente per cercare e offrire lavoro.Humangest mette a disposizione oltre 110 posizioni di lavoro in settori chiave come metalmeccanica, telecomunicazioni, logistica e trasporti. I candidati sono invitati a presentarsi il 7 settembre a partire dalle ore 15 per incontri e colloqui con il team di reclutatori. Questa è un'opportunità unica per chi cerca lavoro in Puglia.Per partecipare al Recruiting Day, è necessario registrarsi attraverso la pagina dedicata: [link](https://humangest.it/index.php/human-news/918-humangest-a-torre-quetta-trova-lavoro-con-noi)Il 9 settembre, presso il compendio demaniale di Torre Quetta, si terrà l'evento "YES NOW DAY". Una giornata dedicata allo sport e al benessere, ospitata in una delle location più affascinanti di Bari.Torre Quetta collabora con YesNow per offrire un pomeriggio di attività sportive gratuite. Dalle 16:30 in poi, i partecipanti avranno l'opportunità di provare una varietà di attività, inclusi Stand-Up Paddle (SUP) e Kayak, Functional Training con Attrezzi e una rilassante sessione di Yoga. Questa giornata celebra il movimento, la salute e la gioia di fare attività fisica all'aperto.L'evento è patrocinato dal Comune di Bari, Assessorato allo Sport, e è aperto a persone di tutte le età e livelli di esperienza. L'attrezzatura necessaria sarà fornita, quindi tutto ciò che serve è l'entusiasmo e l'abbigliamento sportivo appropriato.Con questi eventi, Torre Quetta dimostra che l'estate non è solo una stagione, ma uno spirito che può essere mantenuto vivo grazie a iniziative coinvolgenti e all'incontro di persone in un'atmosfera di festa. E chi sa cosa ci riserverà il prossimo settembre a Torre Quetta! Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti sugli eventi in programma.