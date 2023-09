- Giovedì 7 settembre alle 21.00 sulla Rotonda del Lungomare di Taranto, apertura della quarta edizione del MediTa con Clementino e l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Roberto Molinelli, che cura gli arrangiamenti del concerto. Tre, in tutto, gli eventi all’interno della rassegna promossa dall’Orchestra della Magna Grecia con la direzione artistica del Maestro Piero Romano, in collaborazione con il Comune di Taranto. Una rassegna per concludere in bellezza l’estate tarantina con altrettante produzioni sinfoniche da giovedì 7 a domenica 10 settembre: Clementino (giovedì 7), Noemi (sabato 9) ed Ermal Meta (domenica 10). Sorpresa venerdì 8 settembre, quando, con uno spettacolo accessibile a tutti, saranno protagonisti i Vega 80, un concentrato di "disco music" che ritma la storia musicale di uno straordinario periodo storico.