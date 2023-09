Addio a Cosimo Ruppi, stimato avvocato leccese scompare durante una partita di tennis

LECCE - La comunità di Lecce è in lutto per la tragica scomparsa di Cosimo Ruppi, un rinomato avvocato di 59 anni, avvenuta durante una partita di tennis presso il circolo Mario Stasi di Lecce. La notizia ha colpito profondamente amici, colleghi e conoscenti di Ruppi, lasciando un vuoto incolmabile nella città.Il dramma si è verificato quando Cosimo Ruppi si trovava sul campo da tennis del circolo, intento a godere di una partita con amici e compagni di gioco. Purtroppo, improvvisamente, Ruppi ha accusato un malore che lo ha fatto accasciare a terra. È stato un momento di grande tensione, ma la prontezza del soccorso ha fatto la differenza.Il 118 è stato immediatamente allertato, e i soccorritori sono arrivati tempestivamente sul luogo. Grazie alla loro rapida reazione e all'uso di un defibrillatore, è stato possibile rianimare il 59enne. Tuttavia, la situazione rimaneva critica, e Cosimo Ruppi è stato trasportato in ospedale in codice rosso per ricevere le cure necessarie.Nonostante tutti gli sforzi del personale medico, purtroppo, Cosimo Ruppi ha perso la sua battaglia per la vita poco dopo il suo arrivo in ospedale. La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente la comunità legale di Lecce, che lo aveva conosciuto come un avvocato appassionato, esperto e rispettato.Cosimo Ruppi aveva accumulato una vasta esperienza nel campo legale, rappresentando i suoi clienti con dedizione e competenza per molti anni. Era considerato un punto di riferimento nella professione legale locale, ed era rispettato per la sua integrità e il suo impegno nel servire la giustizia.La sua improvvisa scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile non solo nella comunità legale, ma anche tra amici e parenti. Le condoglianze affluiscono da ogni parte, con coloro che ricordano Ruppi per la sua gentilezza, il suo spirito sportivo e il suo contributo alla società leccese.In questo momento di tristezza, la comunità di Lecce si unisce nel ricordare Cosimo Ruppi come un professionista stimato e una persona di grande valore umano. La sua scomparsa lascia un segno indelebile nella città, e il suo spirito vivrà nei cuori di coloro che lo hanno conosciuto e amato.