Tragedia stradale tra Brindisi e Bari: due vittime e un ferito grave in uno scontro tra auto e tir

FASANO - Una tragedia stradale ha scosso la statale che collega Brindisi e Bari oggi pomeriggio, poco prima delle 14:00, quando una Ford Fiesta è entrata in collisione con un tir. Due persone, Domenico Paolo Catucci, 55 anni, di Gioia del Colle, e Angelo Rotondella, 50 anni, di Spinazzola, hanno purtroppo perso la vita nell'incidente, mentre una terza persona è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale Perrino di Brindisi. Il conducente del tir è rimasto illeso.L'incidente ha avuto luogo all'altezza dell'ipermercato Conforama e dell'uscita di Torre Spaccata a Fasano, creando un'atmosfera di sgomento nella comunità locale e tra i testimoni dell'incidente.Secondo le prime informazioni raccolte dalle autorità, la Ford Fiesta, con a bordo Catucci, Rotondella e la terza persona, viaggiava in direzione di Bari quando si è verificata la collisione con il tir proveniente dalla direzione opposta. L'impatto è stato violento e ha causato danni considerevoli a entrambi i veicoli.Le squadre di soccorso sono state tempestivamente dispiegate sul luogo dell'incidente, ma purtroppo per Catucci e Rotondella non c'è stato nulla da fare, e sono stati dichiarati morti sul posto. La terza persona a bordo della Ford Fiesta è stata estratta con grande cautela dalle lamiere contorte del veicolo ed è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Perrino di Brindisi, dove è stata ricoverata in condizioni gravi ma stabili.Il conducente del tir, fortunatamente, è rimasto illeso e ha collaborato con le autorità nel ricostruire l'accaduto. Le circostanze esatte dell'incidente sono ancora oggetto di indagine, e le autorità stanno lavorando per determinare le cause che hanno portato a questa tragica collisione.Questo tragico incidente ha lasciato una profonda tristezza tra le famiglie delle vittime e nella comunità di Gioia del Colle e Spinazzola. In un momento così difficile, la solidarietà e le condoglianze vanno alle famiglie colpite da questa tragedia stradale. Le autorità rimarranno impegnate nell'indagine per cercare di comprendere appieno cosa sia accaduto e, speriamo, contribuire a prevenire futuri incidenti di questo genere.