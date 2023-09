Addio a Giorgio Napolitano: oggi i funerali di Stato alla Camera dei Deputati

ROMA - La mattina di oggi si è svolta, alla Camera dei Deputati, la cerimonia di addio a Giorgio Napolitano, presidente emerito della Repubblica italiana. La cerimonia è stata caratterizzata da emozionanti interventi che hanno onorato la figura di Napolitano e il suo contributo alla politica italiana.La cerimonia è iniziata con le parole di Giulio Napolitano, il figlio del defunto presidente, che ha ricordato come suo padre abbia "combattuto buone battaglie e sostenuto cause sbagliate". Questa affermazione riflette la complessità della carriera politica di Napolitano, che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia italiana.La nipote di Giorgio Napolitano, Sofia, visibilmente commossa, ha evocato il suo nonno come "un leader, un politico e un uomo formidabile, premuroso e pieno di attenzioni, sempre presente per noi". Questo toccante tributo ha sottolineato il lato umano del presidente emerito.Durante la cerimonia, sono intervenuti numerosi rappresentanti politici e personalità di spicco. Anna Finocchiaro ha ricordato l'attenzione di Napolitano al ruolo delle donne, mentre Gianni Letta ha parlato del rapporto tra Napolitano e Silvio Berlusconi, auspicando che "possano dirsi quello che non si dissero quaggiù".Paolo Gentiloni ha sottolineato l'impegno europeista di Napolitano, mentre il Cardinal Ravasi ha rivelato che Papa Benedetto XVI confidò a Napolitano la sua intenzione di dimettersi.La cerimonia si è chiusa con l'intervento di Giuliano Amato, che ha ricordato il contributo di Napolitano nella disputa tra l'Italia di Mazzini e l'Italietta di Cavour in occasione del 150º anniversario dell'unità d'Italia. "Fu lui a dire basta perché '150 anni dopo non possiamo non capire che nessuna altra Italia poteva realizzarsi nelle condizioni di allora, era addirittura improbabile, certo fu l'unica possibile'", ha affermato Amato.Alla cerimonia di addio hanno partecipato numerosi leader internazionali, tra cui il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente tedesco Frank Walter Steinmeier.Migliaia di persone si sono radunate davanti ai maxi schermi allestiti in piazza Montecitorio e piazza Capranica per seguire la cerimonia in diretta.La salma di Giorgio Napolitano è stata tumulata nel cimitero acattolico di Roma, ponendo così fine a una vita dedicata alla politica e al servizio del paese. La sua eredità e il suo impegno rimarranno per sempre una parte importante della storia italiana.