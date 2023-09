Aggressione a un'agente della polizia locale a Terlizzi: denunciata automobilista

TERLIZZI - Nella tarda mattinata di ieri, un agente della polizia locale di Terlizzi, in provincia di Bari, è stata vittima di un'aggressione mentre era in servizio davanti alla scuola secondaria di primo grado Moro-Fiore. L'agente ha riportato una prognosi di sette giorni a seguito dell'incidente.Secondo quanto emerso dalle indagini, la vigilessa stava svolgendo il suo compito di dirigere il traffico quando ha richiesto a un'automobilista di parcheggiare correttamente l'auto. La conducente dell'automobile, madre di uno degli studenti dell'istituto scolastico, ha spostato il veicolo in un'altra posizione, ma ancora una volta in modo errato, come notato dalla vigilessa.Ciò ha portato a un confronto verbale tra le due parti, culminato con l'automobilista che ha aggredito fisicamente l'agente, colpendola alla spalla. La situazione è stata subito riportata alle autorità competenti, che hanno prontamente agito.L'automobilista responsabile dell'aggressione sarà denunciata per oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale, reati gravi che comportano conseguenze legali significative. Inoltre, verrà sanzionata per aver violato il codice della strada, poiché il parcheggio scorretto è una violazione che non può essere tollerata.Questo incidente sottolinea l'importanza di rispettare le leggi stradali e di mantenere comportamenti civili nei confronti degli operatori delle forze dell'ordine, che lavorano costantemente per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico nella comunità.