Incidente a Porto Miggiano: giovane trasferito in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce

SANTA CESAREA TERME - Nella località balneare di Porto Miggiano, nei pressi della famosa spiaggia dei 100 scalini, un giovane di 24 anni è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Vito Fazzi di Lecce in condizioni critiche dopo un incidente in mare.L'incidente è avvenuto mentre il giovane cercava di raggiungere il punto più alto della scogliera per tuffarsi in acqua. Purtroppo, durante il tentativo, ha perso l'equilibrio ed è caduto sulle rocce prima di finire in mare. La caduta ha causato lesioni gravi che hanno richiesto un intervento medico immediato.La tempestiva reazione dei presenti è stata fondamentale per la pronta assistenza al giovane. Alcuni turisti a bordo di una barca hanno chiamato i soccorsi, mentre i bagnanti hanno agito con prontezza, utilizzando una tavola da surf per portare il giovane a riva in modo sicuro. Una volta sulla terraferma, il giovane è stato consegnato alle cure del personale del 118, che ha valutato le sue condizioni e ha deciso di trasferirlo in ospedale in codice rosso, indicando la gravità dell'incidente.L'incidente serve da promemoria dell'importanza della sicurezza durante le attività ricreative in ambiente marino e roccioso. È fondamentale prendere tutte le precauzioni necessarie quando si intraprendono tuffi o altre attività in luoghi simili, specialmente quando le condizioni delle rocce o del mare possono rappresentare un pericolo. La prontezza nell'assistenza e la collaborazione tra i presenti hanno dimostrato quanto sia cruciale la solidarietà in situazioni di emergenza come questa.