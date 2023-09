Agguato a Cerignola: uomo ferito da colpi d’arma da fuoco

CERIGNOLA - La notte di giovedì 21 settembre è stata scossa da un agguato nella città di Cerignola. Un uomo di 29 anni è stato vittima di un attacco a colpi d'arma da fuoco, riportando ferite all'addome. L'incidente ha generato grande preoccupazione nella comunità locale.Secondo le prime ricostruzioni, la vittima si trovava alla periferia della città, a bordo della sua automobile, quando è stata presa di mira da individui sconosciuti che hanno aperto il fuoco, colpendola all'addome. La situazione è diventata critica immediatamente, e i soccorsi sono stati chiamati prontamente.L'uomo ferito è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Tatarella di Cerignola, dove ha ricevuto le prime cure necessarie. Successivamente, è stato trasferito all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per affrontare le ferite riportate.Le autorità locali hanno avviato un'indagine per identificare gli autori dell'agguato e determinare i motivi che hanno portato a questo atto violento. È stato inoltre riferito che la vittima era sottoposta all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il che potrebbe avere un ruolo nell'indagine in corso.La comunità di Cerignola rimane in sospeso, nell'attesa di ulteriori sviluppi e notizie sulla condizione dell'uomo ferito. Questo evento ha scosso la tranquillità della città e ha evidenziato la necessità di affrontare le questioni legate alla sicurezza e alla violenza nella regione.