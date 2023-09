Al Liceo Classico 'Socrate' di Bari, Italia e Germania sempre più vicine

BARI - Presso il liceo classico Socrate di Bari verrà ospitato l'evento promosso dal Goethe Institut di Roma nell'Auditorium della sede centrale in Via San Tommaso d’Aquino, 4 mercoledì 4 ottobre 2023 alle ore 15:00.La referente Josephine Löffler dell’Ufficio VIAVAI – Scambi giovanili italo-tedeschi presso il Goethe Institut, incontrerà gli studenti del Liceo Classico Statale "Socrate" di Bari per promuovere l'evento "Due culture in movimento" rivolto agli studenti maggiori di 15 anni che vogliono conoscere le opportunità per trascorrere un periodo in Germania.Lo scopo dell’incontro è quello di creare occasioni di scambio tra giovani italiani e tedeschi rafforzando e ampliando la rete di contatti già in essere fra loro, attraverso gemellaggi scolastici, scambi universitari, campi scuola, iniziative per volontari, vacanze studio, borse di studio e corsi di lingua, tutti tasselli preziosi di un armonico mosaico che avvicinano Italia e Germania per conoscersi sempre più e sempre più profondamente.