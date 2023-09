'Pace in Nome dell'Arcangelo Michele': Bari si prepara per un evento di spiritualità e armonia



- Marco Barnaba (Xilofono, Glockenspiel, Triangolo, Tamburello, Maracas)

- Stefania Brancaccio (Tamburo, Piatti, Tamburello)

- Annalisa Callea (Xilofono, Glockenspiel, Cabasa, Tamburello, Maracas)

- Giancarlo Camerino (Danzatore, Bongos)

- Antonello Gaudio (Bongos)

- Sergio Landolo (Tamburello)

- Donato Solazzo (Tamburo, Piatti)



La direzione e la parte pianistica saranno affidate alla stessa Prof. Dott. Adriana De Serio.



Il repertorio musicale comprende una vasta selezione di brani, tra cui "Inno a S. Michele," "Greensleeves," "Singin' in the rain," "La vie en rose," "Arrivederci, Roma," "Sul cucuzzolo della montagna," "Casetta in Canada," "U preim amoure (Canto popolare pugliese)," "La Danza di Zorba," e "Marcia Trionfale" da "Aida" di Giuseppe Verdi.



L'evento "Pace in Nome dell'Arcangelo Michele" promette di essere un'occasione straordinaria per esplorare temi di spiritualità, armonia e pace, oltre a offrire un'esperienza musicale unica. Sarà un momento di connessione e condivisione, nel quale gli ospiti potranno riflettere su importanti questioni culturali ed esistenziali mentre godono di performance musicali di altissimo livello.

BARI - La città di Bari si prepara ad accogliere un evento speciale dedicato alla pace, all'arte e alla spiritualità, intitolato "Pace in Nome dell'Arcangelo Michele". L'evento avrà luogo venerdì 29 settembre 2023, alle ore 16:30, presso la struttura de "La Madonnina Life & Care" in Viale Louis Pasteur, 18.L'occasione promette di essere un momento di riflessione e condivisione, con interventi di illustri ospiti:, Presidente de "La Madonnina Life & Care"., Responsabile Sezione di Bari dell'Associazione Crocerossine d'Italia Onlus., Vice Presidente Nazionale dell'Associazione Crocerossine d'Italia Onlus., Cappellano IRCCS Giovanni Paolo II, Bari., Pittore, Scultore e Storico dell'Arte., Accademia Pugliese delle Scienze, Uniba, Presidente dell'Accademia Scientifica Oikart.Il tema centrale dell'evento sarà "Spiritualità micaelica nelle dimensioni ambientali ed Educazione alla Pace", un argomento di grande rilevanza in un mondo che cerca equilibrio e armonia.A guidare le discussioni e le presentazioni sarà Giancarlo Liuzzi, Presidente dell'Associazione Culturale Incontri, che svolgerà il ruolo di conduttore durante l'evento.Una parte significativa dell'evento sarà dedicata alla musica, con un concerto che esplorerà "Lungo la sacra linea micaelica... Orizzonti di cura del cuore e dell'anima". Il coordinamento artistico e la presentazione musicologica saranno a cura del Prof. Dott. Adriana De Serio, Professore di Musicoterapia presso la West University di Timisoara, in Romania.Il concerto sarà eseguito dalla Nuova Armonia Band, composta da talentuosi musicisti: