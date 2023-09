Sarà in vendita nella libreria del Festival al prezzo di € 2,00, il sesto numero del Giornale di Libex, “il nuovo giornale di satira estemporanea internazionale per ballare sul ponte del Titanic” dedicato all’analisi dell’impatto dell’Intelligenza Artificiale. 24 pagine scritte da studiosi e giornalisti, illustrate con vignette satiriche da autori di tutto il mondo.

CONVERSANO - Sul tema «La misura del Mondo» si sviluppa la mostra di vignette satiriche organizzata dal Centro Librexpression/Libex della Fondazione Di Vagno, (Centro per la promozione della libertà di espressione e della satira politica, diretto da Thierry Vissol), in occasione della 19^ edizione del festival culturale europeo “Lectorinfabula”.La mostra, realizzata nel Chiostro del Monastero di San Benedetto, sarà visitabile a partire dal 18 settembre e si trasferirà a fine autunno a Bari per la due giorni del festival di Libex. Novantasei vignette di 40 famosi artisti internazionali, selezionate tra le 1.750 vignette di satira politica pubblicate da marzo 2020 - data della sua creazione - sulla rivista web della Fondazione “Pagina’21” ( www.pagina21.eu). I temi affrontati - con talento, ironia e umorismo a volte nero - sono quelli che sconvolgono il mondo: la pandemia da Covid19, la guerra in Ucraina, la geopolitica e i numerosi conflitti, il cambiamento climatico, l’Europa e la politica italiana, la violenza contro le donne, l’intelligenza artificiale.Una mostra che racconta il mondo che viviamo perché l’idea di misurarlo ha sempre ispirato l'Homo sapiens nel bene e nel male. Ha certamente permesso agli uomini di immaginare di essere in grado di dominare la natura. Tuttavia, l'umanità - o almeno coloro che si ritengono i suoi leader – stenta a considerare gli innumerevoli limiti della propria attività predatoria. È probabile che l’inizio del secondo decennio del XXI° secolo sia quello di una rivoluzione che cambierà il futuro dell’umanità.Una rivoluzione, riuscita o meno, non è mai spontanea, né nata dal nulla. È sempre il risultato di un periodo più o meno lungo durante il quale, parafrasando il drammaturgo francese Pierre Corneille, “il fuoco che sembra spento, spesso dorme sotto la cenere».Sembrerebbe che, al di là delle sue qualità inventive, dei suoi doni artistici, della sua capacità di astrazione, della sua spiritualità e della sua limitata generosità, l'Homo sapiens abbia inscritto nei suoi geni egoismo, violenza e sottomissione. Troppi fatti ne danno una triste immagine: la permanenza delle guerre con la loro coorte di crimini e sofferenze, sfollamenti e migrazioni delle popolazioni; le disuguaglianze e la povertà a livello nazionale e internazionale; la violenza contro le donne e le disuguaglianze di genere; un rapporto poco consapevole con la politica se non un totale disinteresse; e la servitù volontaria alle nuove tecnologie che, nonostante i tanti aspetti positivi, potrebbero mettere fine ai modelli di società basati sulle relazioni umane, trasformare l’uomo in macchina o renderlo succube.Alla XIX edizione di Lectorinfabula saranno presenti: Adene (Anne Derenne-Spagna); Khalid Gueddar (Marocco); Ramses (Cuba/Svizzera); Alagon (Virginia Cabras-Italia) – Fadi Toon (Fadi Abou Hassan-Norvegia/Palestina); Fabio Magnasciutti (Italia); Marilena Nardi (Italia); Marco De Angelis (Italia); Lido Contemori (Italia).Questo il programma degli appuntamenti con Libex nell’ambito del Festival di Conversano: I vignettisti editoriali: un giornalismo indispensabile – venerdì 22/09 ore 20:00 con Khalid Gueddar; Ramses; Fabio Magnasciutti; Adene; Fadi Toon e Oscar Buonamano Satira al femminile - una sensibilità diversa? – sabato 23/09 ore 18:00 con Adene; Alagon; Marco De Angelis; Khalid Gueddar; Marilena Nardi Presentazione Graphic Novel: “Chi ha rapito San Gennaro?” – sabato 23/09 ore 10:30 con Marco De Angelis; Lido Contemori; Marilena Nardi; l’autore dei testi: Marco Sarno; Tutti gli incontri saranno introdotti e moderati dal direttore di Libex, Thierry Vissol Nei giorni della mostra sarà disponibile il catalogo, a colori di 72 pagine, al prezzo di € 10,00.