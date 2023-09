TARANTO - Una notte di impegno straordinario e lavoro incessante è stata necessaria per domare le fiamme che hanno divampato nello Stadio Erasmo Iacovone di Taranto. In questo momento delicato, vorrei esprimere la mia sincera gratitudine ai Vigili del Fuoco per l'instancabile sforzo che hanno compiuto durante la notte successiva alla partita tra Taranto e Foggia.L'incendio, secondo le prime informazioni, potrebbe essere stato causato da un fumogeno lanciato da un tifoso foggiano al termine della partita. Se queste informazioni fossero confermate, si tratterebbe di un gesto estremamente grave che danneggia e offende il vero spirito dello sport. Vedere il campo da gioco come un luogo in cui riversare violenza e frustrazione è inaccettabile.Fortunatamente, non si sono registrati danni alle persone, ma le potenziali conseguenze potevano essere molto più gravi. Ora ci auguriamo che il responsabile di questo gesto sia individuato rapidamente e portato alla giustizia. Nel frattempo, non possiamo fare a meno di condannare fermamente questo episodio che ha danneggiato non solo lo sport, ma anche lo stadio Erasmo Iacovone e la sua comunità.È importante sottolineare che lo sport dovrebbe essere un veicolo di valori positivi, di condivisione e di passione, e non un terreno per azioni irresponsabili e pericolose. Insieme, dobbiamo lavorare per preservare e promuovere l'integrità dello sport e dei luoghi in cui si svolge.