Allerta meteo in Puglia: precipitazioni e rischio idrogeologico

BARI - La regione Puglia si prepara ad affrontare un periodo di instabilità meteorologica nelle prossime 24 ore, a partire dalle ore 20:00 del giorno 23 settembre 2023. Secondo le previsioni, si prevedono precipitazioni che interesseranno diverse aree della regione.Nella Puglia settentrionale, le precipitazioni saranno diffuse e potranno manifestarsi anche sotto forma di rovesci o temporali. Tuttavia, i quantitativi cumulati di pioggia generalmente saranno deboli. Nel resto della regione, inclusa la Puglia centrale e occidentale, le precipitazioni saranno isolate o sparse, ma potrebbero intensificarsi a carattere di rovesci o temporali. In queste zone, i quantitativi cumulati di pioggia varieranno da deboli a localmente moderati e, in alcuni casi, potrebbero essere puntualmente moderati.Questi fenomeni meteorologici potrebbero essere accompagnati da rovesci intensi, un'attività elettrica frequente, locali grandinate e forti raffiche di vento. La situazione richiede la massima attenzione da parte della popolazione e delle autorità locali, in particolare per quanto riguarda il pericolo di allagamenti e possibili situazioni di rischio idrogeologico.In risposta a queste previsioni meteo, è stata emessa un'allerta gialla per il rischio idrogeologico ed idrogeologico dovuto ai temporali su tutta la Puglia a partire dalle ore 20:00 del 23 settembre 2023 e per le successive 24 ore. Si consiglia alla popolazione di seguire attentamente gli aggiornamenti meteorologici e di adottare misure precauzionali per proteggere la propria sicurezza e i propri beni.In situazioni di maltempo come questa, la cooperazione tra i cittadini e le autorità è fondamentale per affrontare al meglio gli effetti delle precipitazioni e ridurre al minimo i rischi associati alle intemperie.