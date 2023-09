Morte Napolitano, domani camera ardente in Senato e martedì i funerali di Stato

Le onoranze funebri saranno completate con l'esposizione della bandiere a mezz'asta in tutti gli edifici pubblici e in tutte le sedi diplomatiche italiane. Disposto anche il lutto nazionale fino giorno dei funerali. Le esequie di Stato, disposte dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano si svolgeranno martedì 26 settembre con una cerimonia laica in Piazza Montecitorio, antistante la sede della Camera dei Deputati e il cui orario è in fase di definizione.





Nato a Napoli il 29 giugno 1925, Giorgio Napolitano è il terzo napoletano ad aver ricoperto la carica di Presidente della Repubblica, dopo Enrico De Nicola e Giovanni Leone.

ROMA - Sarà aperta in Palazzo Madama domenica 24 settembre alle 10 alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Presidente del Senato Ignazio La Russa, con successivo accesso al pubblico dalle 11 alle 19 e poi lunedì dalle 10 alle 16 di lunedì 25 settembre la camera ardente per il Presidente Emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, deceduto ieri a Roma all'età di 98 anni. del Consiglio dei Ministri.