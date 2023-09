BARI - La Puglia si prepara ad affrontare un periodo di instabilità meteorologica nelle prossime ore, con precipitazioni previste a partire dalle ore 14:00 del giorno 6 settembre 2023 e che si protrarranno per le successive 10 ore. Queste precipitazioni saranno caratterizzate da episodi isolati a sparsi, con la possibilità di rovesci e temporali su diversi settori della regione, in particolare quelli ionici e meridionali. Le quantità di pioggia cumulative si prevedono da deboli a puntualmente moderate.È importante prestare attenzione a queste condizioni meteo avverse poiché possono comportare possibili disagi, come allagamenti temporanei, difficoltà nella circolazione stradale e potenziali problemi per l'agricoltura. È consigliabile monitorare le previsioni meteorologiche locali e prendere le necessarie precauzioni, specialmente se si ha l'intenzione di viaggiare o di essere in zone esposte.In aggiunta alle precipitazioni, dalle ore 14:00 del giorno 06/09/2023 e per le successive 10 ore, è prevista un'allerta gialla per il rischio idrogeologico legato ai temporali. Questo avviso riguarda i bacini del Lato e del Lenne, che potrebbero essere soggetti a possibili fenomeni di esondazione o allagamenti. Si raccomanda di rimanere aggiornati sulle informazioni fornite dalle autorità locali e di seguire le linee guida per la sicurezza durante condizioni meteorologiche avverse.La sicurezza e il benessere dei cittadini sono la massima priorità durante queste situazioni, quindi è essenziale rimanere informati e preparati per affrontare le condizioni meteorologiche avverse. Le autorità locali e i servizi di protezione civile sono pronti a rispondere a eventuali emergenze e a fornire assistenza in caso di necessità. Si invita la popolazione a cooperare e a seguire le indicazioni delle autorità competenti per garantire la massima sicurezza durante questo periodo di instabilità meteorologica.