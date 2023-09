Allerta meteo per precipitazioni in Puglia e regioni limitrofe

BARI - Dalle prime ore di oggi, Domenica 24 Settembre 2023, si prevede un cambiamento significativo nelle condizioni meteorologiche in diverse regioni dell'Italia centrale e meridionale. Secondo le previsioni meteo, sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, con possibilità di carattere dirovescio o temporale, che interesseranno principalmente le regioni delle Marche, dell'Abruzzo, del Molise, in particolare i settori adriatici, e parte della Puglia, soprattutto nelle aree settentrionali.A partire dalle ore 20:00 di oggi, queste precipitazioni si concentreranno principalmente sul versante adriatico della Puglia centrale e settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati. Nelle altre zone della Puglia, le precipitazioni saranno isolate o sparse, anch'esse a carattere dirovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati, in particolare sulle zone costiere.È importante sottolineare che questi fenomeni potrebbero essere accompagnati da rovesci intensi, attività elettrica frequente, possibili grandinate localizzate e forti raffiche di vento. Pertanto, è necessario prestare attenzione e seguire le indicazioni delle autorità locali per garantire la sicurezza durante queste condizioni meteorologiche avverse.In considerazione di queste previsioni meteo, a partire dalle ore 20:00 di oggi, 24 Settembre 2023, e per le successive 24 ore, è stata emessa un'allerta gialla per rischio idrogeologico dovuto a temporali e situazioni idrogeologiche localizzate in tutta la regione Puglia. Si raccomanda alla popolazione di seguire da vicino l'evolversi della situazione e prendere le precauzioni necessarie per affrontare tali condizioni meteorologiche avverse in modo sicuro.