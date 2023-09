BARI - L'allerta meteo è stata emessa per la regione Puglia, con particolare attenzione alle seguenti zone:: A partire dalle ore 13:00 del giorno 15/09/2023 e per le successive 7 ore, sono previste precipitazioni da isolate a sparse, con la possibilità di rovesci o temporali. I quantitativi cumulati saranno da deboli a puntualmente moderati. Questa situazione potrebbe comportare un aumento delle precipitazioni in diverse zone della Puglia Garganica.Nello stesso intervallo di tempo, cioè dalle ore 13:00 del giorno 15/09/2023 e per le successive 7 ore, è stata emessa un'allerta gialla per rischio idrogeologico dovuto a temporali. Questo significa che in questa zona potrebbero verificarsi fenomeni temporaleschi che comportano un rischio maggiore di inondazioni e allagamenti.Si raccomanda a tutti i residenti e ai viaggiatori nella regione Puglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in evoluzione e di prendere precauzioni adeguate. È importante rimanere informati attraverso i canali di comunicazione ufficiali e seguire eventuali istruzioni delle autorità locali in caso di situazioni meteorologiche avverse.La sicurezza è fondamentale in situazioni di questo genere, pertanto è consigliabile evitare spostamenti inutili, prestare attenzione ai livelli di acqua in aumento e seguire tutte le indicazioni fornite dalle autorità competenti per garantire la propria incolumità e quella degli altri.