Seneline/ Shutterstock

L'ambasciata russa negli Stati Uniti ha espresso forti critiche alla decisione di Washington di fornire munizioni all'uranio impoverito all'Ucraina. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha definito questa scelta "disumana" e ha descritto la notizia come "molto brutta". L'invio di munizioni all'uranio impoverito all'Ucraina è stato oggetto di dibattito internazionale e ha sollevato preoccupazioni per un possibile aumento delle tensioni nella regione.Inizio del G20 a New Delhi senza Putin e Xi Jinping*Il G20, il summit dei leader delle principali economie mondiali, ha avuto inizio a New Delhi. Tuttavia, due figure di spicco mancheranno all'appello: il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping. La loro assenza è stata notata come un segnale di tensioni internazionali e divergenze politiche.Joe Biden al G20 con bilaterale con il premier indiano Narendra ModiIl presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parteciperà al G20 a New Delhi e avrà un incontro bilaterale con il premier indiano, Narendra Modi. Questo incontro sarà un'opportunità per discutere di questioni di interesse comune e rafforzare i legami tra Stati Uniti e India.Nuova biografia su Elon Musk rivela presunto coinvolgimento in CrimeaUna nuova biografia su Elon Musk, scritta da Walter Isaacson, contiene una rivelazione sorprendente. Secondo il libro, Musk avrebbe ordinato ai suoi ingegneri di disattivare la rete di comunicazioni satellitari Starlink vicino alla costa della Crimea l'anno scorso, presumibilmente per ostacolare un attacco dell'Ucraina contro la flotta russa. Questa affermazione solleva domande sul coinvolgimento di Musk in questioni geopolitiche delicate e sta attirando l'attenzione dell'opinione pubblica e degli esperti.