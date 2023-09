ANDRIA - I Carabinieri hanno condotto un'operazione di successo a Andria, che ha portato all'arresto del gestore di un bar locale. L'uomo di 55 anni è stato catturato dopo che i militari hanno scoperto droga nascosta in bottiglie di succo di frutta nel suo locale nel centro della città.L'operazione è stata condotta nei giorni scorsi quando i Carabinieri hanno effettuato un controllo presso il bar gestito dal 55enne. Durante la perquisizione del locale commerciale, sono state scoperte due bottiglie di vetro contenenti un totale di 23 grammi di hashish e 24 grammi di marijuana, divisa in 13 dosi.In seguito agli accertamenti, l'uomo è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La Procura della Repubblica di Trani ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari per il sospettato.Questo episodio mette in luce l'importante lavoro svolto dalle forze dell'ordine nel contrastare il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio. L'uso di nascondigli creativi, come nascondere la droga in bottiglie di succo di frutta, dimostra quanto sia importante la vigilanza costante per prevenire e combattere il problema della droga nelle comunità locali.