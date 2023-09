NOICATTARO - Ieri pomeriggio, lungo la strada che collega Noicattaro a Torre a Mare, precisamente sulla provinciale 57, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto due veicoli e ha causato tre feriti, tra cui una ragazza di 15 anni. Le circostanze che hanno portato allo scontro frontale sono ancora oggetto di indagine.L'incidente ha avuto luogo nel tardo pomeriggio, scatenando una risposta immediata da parte delle autorità locali. Sul posto sono giunte tre ambulanze e due pattuglie della polizia locale per gestire la situazione.Tra i feriti, oltre alla giovane di 15 anni, si trovano anche un ragazzo di 19 anni e un uomo di 30 anni. Tutti e tre sono stati trasportati d'urgenza in ospedale, due di loro al Policlinico e il terzo all'ospedale Di Venere. Nonostante la gravità dell'incidente, le loro condizioni sono state descritte come stabili.La dinamica dell'incidente è attualmente al centro delle indagini delle autorità competenti, che stanno cercando di stabilire le cause esatte dello scontro frontale tra le due vetture. L'incidente mette in evidenza l'importanza della sicurezza stradale e sottolinea quanto sia fondamentale rispettare le norme del codice della strada per prevenire tragedie simili. La comunità locale resta in attesa di ulteriori sviluppi sull'indagine e delle condizioni dei feriti.