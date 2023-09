Attentato intimidatorio a Foggia: esploso un ordigno davanti all'abitazione di un poliziotto

FOGGIA - A Foggia, un grave atto intimidatorio ha scosso la comunità locale quando un ordigno è stato fatto esplodere davanti al cancello dell'abitazione di un poliziotto in servizio presso la Squadra mobile della città. Fortunatamente, non ci sono state vittime nell'attentato, avvenuto due giorni fa, ma reso noto solo ora.Questo rappresenta il quarto atto intimidatorio nei confronti dell'agente negli ultimi mesi, alimentando preoccupazioni per la sua sicurezza e quella della sua famiglia. Gli investigatori locali hanno avviato un'inchiesta approfondita per risalire all'identità degli autori di questo grave atto di intimidazione.L'esplosione dell'ordigno davanti all'abitazione del poliziotto ha causato grande apprensione tra i residenti della zona e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle forze dell'ordine e delle loro famiglie. La comunità è unita nell'esprimere solidarietà all'agente coinvolto e nella condanna di tali azioni intimidatorie.Le autorità locali stanno collaborando con la polizia per garantire la protezione dell'agente e della sua famiglia, mentre le indagini sono in corso per gettare luce su questo atto di violenza e intimidazione. La sicurezza delle forze dell'ordine è di fondamentale importanza, e la comunità di Foggia si aspetta che i responsabili vengano individuati e portati davanti alla giustizia quanto prima.