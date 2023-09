POLIGNANO A MARE - Un evento eccezionale è avvenuto nelle acque di Polignano a Mare, nella provincia di Bari, dove è stato avvistato uno squalo elefante pochi giorni fa. Le immagini straordinarie di questo incontro con la fauna marina sono state catturate da pescatori a bordo di un gommone e successivamente condivise su Instagram da Stephan Nox, tramite il canale Pugliamylove.Lo squalo elefante, noto anche come Rhincodon typus, è una delle creature più grandi del mondo, ma è generalmente considerato innocuo nei confronti degli esseri umani. Questi maestosi animali marini si nutrono principalmente di plancton e piccoli pesci filtrando l'acqua attraverso le loro branchie enormi.L'avvistamento di uno squalo elefante al largo delle coste di Polignano a Mare è un evento straordinario che ha lasciato di stucco i presenti. Questi incontri rari con la vita marina ci ricordano la bellezza e la diversità degli ecosistemi marini che circondano le nostre coste e sottolineano l'importanza della conservazione degli habitat marini per proteggere creature straordinarie come lo squalo elefante.