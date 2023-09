OSTUNI (BR) - "Da mercoledì 20 Ostuni tornerà ad avere la sua biblioteca comunale. Attraverso la delibera n. 101 della Giunta Comunale di venerdì 15 settembre 2023 abbiamo dato mandato al Dirigente del Settore Lavori Pubblici e al Dirigente del Settore Affari Generali, Politiche Sociali, Educative, Turismo di riaprire la biblioteca di Ostuni" si legge in una nota stampa a cura del sindaco di Ostuni, Angelo Pomes. - "Da mercoledì 20 Ostuni tornerà ad avere la sua biblioteca comunale. Attraverso la delibera n. 101 della Giunta Comunale di venerdì 15 settembre 2023 abbiamo dato mandato al Dirigente del Settore Lavori Pubblici e al Dirigente del Settore Affari Generali, Politiche Sociali, Educative, Turismo di riaprire la biblioteca di Ostuni" si legge in una nota stampa a cura del sindaco di Ostuni, Angelo Pomes.





"Terminati i lavori di manutenzione straordinaria, la biblioteca comunale intitolata a 'Francesco Trinchera Senior' riaprirà le porte alla cittadinanza dalla mattina di mercoledì 20 settembre ad eccezione dell’archivio storico e dell’auditorium che richiedono ancora alcuni interventi sulla sicurezza e prevenzioni incendi. È una notizia che aspettavamo da tempo di poter dare. Terminata la stagione delle chiusure, la nostra Amministrazione, nel rispetto di tutte le normative e nella massima condizione di sicurezza, è impegnata nella riapertura di contenitori fondamentali per la vita sociale della nostra città. Chiusa nel 2019, terminati i lavori nel 2022, la sua riapertura è stata da subito al centro del nostro programma elettorale e finalmente è diventata realtà. Si è trattato di un impegno importante nell’ottica della fruizione di uno spazio comune del quale la nostra città non può fare a meno. Una buona notizia per tutti coloro che torneranno a sedersi sui banchi di uno dei luoghi più importanti sia sotto l’aspetto culturale che ricreativo per la nostra realtà cittadina" si legge ancora nella nota a cura del sindaco Angelo Pomes.