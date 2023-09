BARI - Cinque grandi eventi musicali sono in programma a Bari dal 24 settembre al 3 dicembre, per la trentesima edizione di "Notti di Stelle". L'evento si svolgerà presso il Teatro Petruzzelli e il Teatro Piccinni, portando in città artisti di fama internazionale.La manifestazione avrà inizio il 24 settembre al Teatro Petruzzelli con "Queen - Barcelona Opera Rock", uno spettacolo dedicato alla leggendaria rock band britannica Queen. L'evento includerà grandi successi come "We are the champions", "The show must go on" e "Bohemian Rhapsody", oltre all'intero album "Barcelona Opera Rock", frutto della collaborazione tra Freddie Mercury e Montserrat Caballé. Questo straordinario spettacolo sinfonico sarà eseguito dall'Orchestra della Magna Grecia diretta da Roberto Molinelli, con Johan Boding e Desirée Rancatore a interpretare le voci di Freddie Mercury e Montserrat Caballé.Il 12 ottobre, al Teatro Petruzzelli, sarà la volta di Enrico Ruggeri, il celebre cantautore milanese, che si esibirà in uno spettacolo intimo e originale che mescola parole e musica per raccontare la sua straordinaria carriera.Il 31 ottobre, sempre al Teatro Petruzzelli, Tony Hadley, il frontman degli Spandau Ballet, si esibirà in concerto con l'Orchestra della Magna Grecia diretta da Piero Romano, proponendo una selezione dei grandi successi della band britannica.Il 27 novembre al Teatro Piccinni, il fisarmonicista Richard Galliano presenterà "Passion Galliano", un viaggio musicale che attraversa il tango, il jazz, la musica popolare e l'improvvisazione.Il 3 dicembre, presso il Teatro Petruzzelli, Serena Autieri si esibirà con musiche da "My Fair Lady", "Rugantino" e "Vacanze Romane" in una versione sinfonica che metterà in risalto la sua bellissima voce."Notti di Stelle - Winter Edition" è sostenuto dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Bari, con il supporto di Puglia Promozione - Agenzia Regionale del Turismo. Gli abbonamenti per il festival hanno prezzi accessibili, variando da € 85 a € 150, mentre i biglietti singoli sono in vendita a partire da € 15.Per ulteriori informazioni, prenotazioni e acquisti di abbonamenti e biglietti è possibile rivolgersi agli uffici della Camerata in Via Sparano 141 (tel. 080/5211908) o visitare il sito web della Camerata all'indirizzo www.cameratamusicalebarese.it e su www.webtic.it