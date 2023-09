BARI - Su iniziativa del presidente della commissione comunale Università Giuseppe Cascella, da domani fino a domenica 17 settembre, a bordo di un camper medico posizionato nei pressi del padiglione del Comune di Bari alla Fiera del Levante, un’équipe di specialisti eseguirà gratuitamente controlli visivi di base, tra i quali l’OCT, per la diagnosi di eventuali maculopatie.L’iniziativa di prevenzione della degenerazione maculare senile e delle malattie della vista rientra nell’ambito del progetto “Solidarietà per la Disabilità”, realizzato con il coordinamento del dottor Vincenzo Lorusso presso la clinica oculistica del Policlinico di Bari in collaborazione con l’Unione italiana Ciechi e Ipovedenti UIC e con l’associazione Pazienti affetti da Maculopatia o Degenerazione maculare senile APAM.Domenica 17 settembre, alle ore 11.00, all’interno del padiglione del Comune (nei pressi della fontana monumentale), gli oculisti Giuseppe Cascella e Vincenzo Lorusso tratteranno l’argomento della prevenzione in materia oculistica distribuendo materiale per effettuare il test per la patologia retinica.