- L'Happy Casa Brindisi ha comunicato i numeri di maglia dei giocatori per il torneo di A/1 di basket. L' americano Jamel Morris 30 anni ha scelto il numero 1. L' altro americano Wendell Mitchell, 26 anni, giocherà col 2. Niccolo' Malaventura, 17 anni, avra' il numero 3. Tommaso Laquintana, 28 anni, sarà in campo con l'8.L'americano Xavier Sneed, 25 anni, indosserà la casacca 10. L'americano Nate Laszewski, 24 anni, ha voluto l'11, l'estone Joonas Riismaa, 21 anni, ha optato per il 13. Il senegalese Fadilou Seck, 25 anni, numero 17, Erica Lombardi, 30 anni, sarà sul parquet col 21. Il camerunense Jordan Bayehe, 23 anni, ha scelto il 26 e l'americano Jeremy Sengle, 28 anni, sarà il numero 30.