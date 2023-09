La superstar mondiale multi-platino Sia ha pubblicato un nuovo singolo - il primo inedito dal 2021 - intitolato "Gimme Love". Il brano è contenuto in Reasonable Woman, il prossimo album dell’artista in uscita per Atlantic Records nella primavera del 2024. Reasonable Woman è il primo album pop da solista di Sia dopo 8 anni.

“Gimme Love” è un ritorno alla forma per Sia, che combina tutti gli elementi sonori - un coro importante, synth futuristici, la migliore melodia del 2023 - che l'hanno resa una delle più grandi popstar del pianeta.