BARI - Il Socrate ha scelto di iniziare le lezioni nel rispetto del calendario ufficiale sancito dalla Regione Puglia, ovvero giovedì 14 settembre e nonostante in Puglia il numero degli studenti sia in calo rispetto al 2022, con un taglio di circa 1.500 iscrizioni in meno, il Liceo Socrate ma mantenuto lo stesso numero di classi, segno evidente della stima che riscuote dalle famiglie per la qualità del servizio scolastico a loro offerto. E nonostante i sindacati denuncino la presenza di numerose scuole con classi pollaio, al Socrate si regista una media di circa 25 studenti per ogni classe, grazie al fatto che non ci sono problemi di organico.Nel suo messaggio per l'avvio del nuovo anno scolastico 2023/2024 il Direttore Generale Giuseppe Silipo ha augurato che la scuola continui ad essere luogo di inclusione, occasione di confronto critico e occasione di condivisione, capace di prendersi cura di tutti e di ciascuno, con la speranza che la strada, anche può sembrare lunga e piena di ostacoli, sia feconda di esperienze e ricca di tesori accumulati durante il viaggio.