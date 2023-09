Bari, rapina disabile in piazza Moro: fermato

BARI - Nel pomeriggio di venerdì scorso, a Bari, la Squadra Volante della Questura ha proceduto al fermo di indiziato di delitto del presunto autore di una rapina avvenuta il 13 settembre in piazza Aldo Moro. Tuttavia, è importante sottolineare che gli accertamenti effettuati si trovano ancora nella fase delle indagini preliminari e richiedono ulteriori verifiche processuali nel contraddittorio con la difesa.La vittima della rapina è una persona diversamente abile, che si trovava a bordo della propria carrozzina nei giardini di piazza Moro. L'aggressore si sarebbe avvicinato alla vittima, offrendosi inizialmente di aiutarla ad attraversare un vialetto dei giardini. Tuttavia, dopo il rifiuto della vittima, l'uomo avrebbe chiesto un euro e, mentre la persona diversamente abile cercava di trovare la moneta nel suo portafogli, l'aggressore avrebbe colto l'occasione per impossessarsi del portafogli, spingendo violentemente la vittima, che è caduta a terra. Il presunto rapinatore avrebbe quindi lasciato la scena rapidamente a bordo della sua bicicletta, rendendo difficile la sua identificazione.L'arresto del presunto autore della rapina è un passo significativo nelle indagini, ma è importante ricordare che il processo investigativo deve procedere per verificare ulteriori dettagli e confermare le accuse. La sicurezza e la tutela delle vittime rimangono una priorità nella gestione di casi come questo.