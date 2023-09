Nazionale femminile di calcio: i prossimi match

Nazionale femminile di calcio fb





Per Soncin sarànno delle occasioni importanti per valutare le calciatrici a sua disposizione. La squadra è in ritiro a Coverciano. Elena Linari e Valentina Bergamaschi hanno dichiarato: “ Abbiamo tanta voglia di ripartire, il primo impatto con Soncin è stato positivo, abbiamo voglia di dare il 100% a prescindere dal risultato e di dimostrare che il gruppo è compatto”.

- L’Italia di calcio femminile del nuovo Ct Andrea Soncin dopo l’ uscita dal Mondiale in Australia, ripartirà con i suoi impegni internazionali. Le azzurre giocheranno venerdì 22 settembre alle 19,30 con la Svizzera a San Gallo. In seguito la Nazionale sfiderà martedì 26 Settembre alle 17,45 la Svezia al “Patini” di Castel di Sangro.