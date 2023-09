Il centrocampista Daniel Samek convocato nella Repubblica Ceca Under 20 per le gare fuori casa con la Romania del 7 Settembre e in casa con l’ Italia dell’11 Settembre per l’ Under 20 Elite League. Il terzino sinistro Patrick Dorgu giocherà con la Danimarca Under 20 le partite contro la Francia l’ 8 Settembre a Copenaghen e l’11 Settembre a Parigi.







Il regista Ylber Ramadani sarà a disposizione dell’ Albania per le partite in trasferta con la Repubblica Ceca del 7 Settembre e in casa con la Polonia del 10 Settembre, che si svolgeranno per qualificarsi agli Europei. La punta Lameck Banda convocato nello Zambia per il match col Comore in trasferta del 9 Settembre per accedere alla Coppa d’ Africa. L’attaccante Ed Mc Jannet convocato nell’ Irlanda Under 21 per i match in casa contro la Turchia dell’8 Settembre e con il San Marino del 12 Settembre, per qualificarsi agli Europei Under 21. Il trequartista Hamza Rafia convocato nella Tunisia per la gara a Tunisi col Botswana del 7 Settembre per la qualificazione alla Coppa d’ Africa e l’amichevole al Cairo con l’ Egitto del 12 Settembre.

- Nel Lecce 8 calciatori sono stati convocati nelle Nazionali. L’attaccante Nikola Krstovic è in ritiro col Montenegro, per le gare con la Lituania in trasferta del 7 Settembre e con la Bulgaria in casa che si disputerà il 10 Settembre, entrambe valide per le qualificazioni agli Europei. Il difensore Zinedine Smajlovic convocato nella Bosnia Under 21 per il match interno con la Slovenia del 7 Settembre e per l’ incontro esterno con l’ Austria del 12 Settembre, in programma per le qualificazioni agli Europei Under 21.