Us Lecce, Rafia segna un gol nell'amichevole della Tunisia con l'Egitto





Nel primo tempo al 3’ la squadra dove ha giocato Rafia è passata in vantaggio con Laidouni, tocco di sinistro. All’ 8’ la Tunisia ha raddoppiato, Fathy ha deviato nella sua porta. Al 34’ l’ Egitto ha accorciato le distanze con Kamal, preciso diagonale. Tutto questo prima che Rafia nella ripresa chiudesse in modo definitivo la partita in favore della Tunisia.

Il centrocampista Hamza Rafia del Lecce ha segnato un gol con la Tunisia, nell’amichevole contro l’ Egitto al Cairo. Il calciatore ha realizzato al 96’ la terza rete con una conclusione di destro, nella gara vinta dai tunisini 3-1 con gli egiziani. Rafia è entrato in campo nella ripresa al 19’ al posto di Al Maaloul, sul 2-1 per la Tunisia.