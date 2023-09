Nella semifinale la squadra brindisina perde 80-72 col Treviso. Nel primo quarto i veneti si impongono 22-16. Nel secondo quarto il Treviso prevale 43-34. Nel terzo quarto la squadra avversaria dei pugliesi trionfa 57-56. Migliori realizzatori, nell’ Happy Casa Senglin 12 punti e Riismaa 12. Nel Treviso Mezzanotte 14 punti e Harrison D’ Angelo 12. La Reyer Venezia vince il torneo, prevale nella finale per il primo e secondo posto 85-79 col Treviso.

Nella finale per il terzo e quarto posto del torneo di Cavallino Treporti in provincia di Venezia di basket, l’ Happy Casa Brindisi vince 105-97 col Varese. Il primo quarto termina in parità, 30-30. Nel secondo quarto la squadra pugliese prevale 56-52. Nel terzo quarto i brindisini trionfano 78-74. L’ Happy Casa si classifica al terzo posto, i lombardi sono quarti. Migliori marcatori, nell’ Happy Casa Morris 20 punti e Riismaa 15. Nel Varese Hanlan 21 punti e Moretti 20.