BARI - Trulli Terra Viva, prestigiosa e antica dimora composta da splendidi trulli con piscina ad Alberobello, unisce bellezza e impegno per l’ambiente con l’installazione, eseguita da Saem Energia Rinnovabile, di un impianto fotovoltaico della potenza di 11,6 kW.Installato nel giro di 5 giorni lavorativi e in funzione dal 30 maggio 2023, l’impianto è collegato al quadro generale e soddisfa gran parte dei fabbisogni energetici, come, ad esempio il riscaldamento dell’acqua sanitaria, il raffrescamento, fino ad arrivare ai servizi di sicurezza, come sistemi di allarme e telecamere. L’impianto fotovoltaico, inoltre, ogni anno garantirà un rendimento di 15,5 MWh e consentirà di risparmiare 0,17 tonnellate di CO2.Trattandosi di una struttura di pregio, i moduli non sono stati collocati a contatto con il lastrico solare, ma sono sollevati da terra. Questa scelta di progettazione ha consentito di evitare l’ombreggiamento del perimetro, annullando qualsiasi impatto visivo e mantenendo intatto tutto il fascino del luogo.Proprio per le caratteristiche uniche dell’attività ricettiva, che si trova in una posizione suggestiva immersa nella campagna, si è reso necessario progettare un impianto “intelligente” grazie alla versatilità della tecnologia SMA. Utilizzando un solo inverter dotato di uscita di backup, il modello ibrido SMA Sunny Tripower 10.0 Smart Energy, è stato possibile infatti creare un collegamento alle batterie di accumulo inserite per garantire la continuità della fornitura anche in mancanza di rete. Durante questi episodi, quindi, l’inverter potrà continuare ad alimentare telecamere e allarmi, senza interruzioni di nessun tipo all’apparato di sicurezza. L’utilizzo di prodotti come SMA Sunny Portal ed SMA Energy Meter, poi, consentirà di regolare le funzionalità di carica e scarica delle batterie, a seconda delle necessità.L’Ingegnere Oronzo Rifino, che ha seguito l’installazione per conto di Saem Energia Rinnovabile, commenta: “Una realtà di questo tipo, che è molto più attiva nel periodo estivo e ha un ottimo irraggiamento e un lastrico solare a disposizione, può ottenere un rendimento significativo grazie al fotovoltaico. Per la scelta dei prodotti, nel nostro caso l’inverter SMA è stato preferito rispetto alla concorrenza perché è l’unico ad avere la versatilità offerta dall’uscita di backup, un vantaggio quindi non indifferente in un lavoro come questo.”