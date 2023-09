Nel secondo posticipo il Taranto pareggia 1-1 col Picerno al “Curcio”. Nel primo tempo al 15’ i lucani passano in vantaggio con Albadoro. Nella ripresa al 33’ Cianci consente agli jonici di pareggiare. Secondo risultato utile consecutivo per i rossoblu pugliesi. Nel terzo posticipo la Virtus Francavilla Fontana perde 1-0 col Benevento al “Vigorito”. Per i campani determinante il gol di Ferrante al 35’ del primo tempo.

Nel primo posticipo della seconda giornata di andata del Girone C di Serie C, il Foggia vince 1-0 sul Giugliano allo “ Zaccheria”. La partita si gioca a porte chiuse per la decisione del giudice sportivo dopo l’ incendio divampato in Taranto-Foggia del 3 Settembre. Per i dauni decisiva la rete realizzata da Tonin al 12’ del secondo tempo.