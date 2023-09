Biden incontra Zelensky alla Casa Bianca mentre l'Ucraina affronta nuove sfide

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha accolto oggi il suo omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, alla Casa Bianca per discutere della situazione in Ucraina e delle sfide geopolitiche che il paese sta affrontando. L'incontro era atteso con grande interesse, poiché si prevedeva l'annuncio di nuovi aiuti militari da parte degli Stati Uniti all'Ucraina.L'Ucraina, nel frattempo, ha perso uno dei suoi alleati nell'ambito delle tensioni commerciali legate all'embargo sul grano. La Polonia ha annunciato che non fornirà più armi a Kiev, segnando una divergenza nelle politiche di sostegno all'Ucraina tra i paesi confinanti.Durante il suo intervento alle Nazioni Unite, Zelensky ha sollecitato il rilascio del potere di veto alla Russia, sottolineando la necessità di una maggiore azione internazionale per risolvere la crisi in corso.L'ex presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha dichiarato che l'Italia sarà in prima linea nella ricostruzione dell'Ucraina, promettendo il sostegno italiano nel processo di recupero del paese.Tuttavia, mentre si svolgevano queste discussioni diplomatiche, si sono verificati nuovi attacchi russi sull'Ucraina durante la notte. La città di Kherson ha subito due vittime e cinque feriti, mentre almeno sette persone sono rimaste ferite a Kiev e altre cinque a Cherkasy.La situazione in Ucraina rimane estremamente complessa e delicata, con l'Ucraina che continua a subire le conseguenze degli scontri in corso. L'incontro tra Biden e Zelensky rappresenta un passo significativo nei rapporti tra Stati Uniti e Ucraina, ma le sfide geopolitiche e umanitarie persistono, richiedendo un impegno internazionale continuo per cercare una soluzione pacifica alla crisi.