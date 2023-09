Il leader ceceno Ramzan Kadyrov si fa vedere in un video in ospedale

Ramzan Kadyrov, il leader ceceno noto per la sua stretta relazione con il presidente russo Vladimir Putin, è tornato a farsi vedere in un video pubblicato su Telegram. Nel video, Kadyrov si trova in una stanza di ospedale e afferma che suo zio, Magomed Abdulhamidovich Kadyrov, è ricoverato lì.Le voci sulla salute di Kadyrov erano circolate nelle ore precedenti, con il portavoce dell'intelligence militare ucraina, Andriy Yusov, che le aveva definite "gravi". Tuttavia, nel video, Kadyrov afferma di essere "vivo" e "bene" e sembra smentire le voci sulla sua salute, esprimendo confusione riguardo alle speculazioni.In un momento del video, Kadyrov suggerisce che la situazione di confusione riguardo alla sua salute possa essere utilizzata a suo vantaggio, affermando che ora il pubblico sa quali media e persone stanno diffondendo notizie false. Non è possibile stabilire la data esatta in cui è stato registrato il video.Questo non è il primo episodio in cui Ramzan Kadyrov si è trovato al centro delle speculazioni sulla sua salute. In passato, ha già smentito voci sulla sua presunta morte in modo simile. La situazione solleva interrogativi sulla trasparenza e la gestione delle informazioni riguardanti le figure politiche di spicco.