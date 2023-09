Bitonto, conferenza stampa di presentazione della Stagione teatrale 2023/2024

BITONTO - Un evento imperdibile si avvicina per gli amanti del teatro e della cultura nella splendida città di Bitonto. Il Comune di Bitonto, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, è lieto di annunciare la conferenza stampa di presentazione della Stagione Teatrale 2023/2024.La conferenza stampa si terrà mercoledì 20 settembre alle 11.30 presso il foyer del Teatro Traetta a Bitonto. Questa è un'opportunità unica per conoscere in anteprima i dettagli e le sorprese che la nuova stagione teatrale ha in serbo per il pubblico.All'evento parteciperanno figure di rilievo nel panorama culturale e istituzionale. Tra i protagonisti che prenderanno la parola ci saranno:- Sindaco di Bitonto Francesco Paolo Ricci: Il sindaco di Bitonto, Francesco Paolo Ricci, condividerà la visione e l'importanza della stagione teatrale per la comunità locale.- Presidente del Teatro Pubblico Pugliese Paolo Ponzio: Paolo Ponzio, presidente del Teatro Pubblico Pugliese, fornirà una prospettiva regionale sull'importanza del teatro come forma d'arte e intrattenimento.- Dirigente Responsabile delle Attività Teatrali Regionali del Teatro Pubblico Pugliese Giulia Delli Santi: Giulia Delli Santi, dirigente responsabile delle attività teatrali regionali del Teatro Pubblico Pugliese, condividerà dettagli sulle produzioni e gli spettacoli previsti per la stagione.La conferenza stampa sarà l'occasione perfetta per ottenere anticipazioni sulle produzioni teatrali, gli artisti in programma e le date degli spettacoli. Saranno presentate anche eventuali novità o iniziative speciali legate alla stagione.Tutti coloro che amano il teatro e sono interessati a scoprire cosa riserva la stagione teatrale 2023/2024 sono invitati a partecipare a questo evento straordinario. Sarà un'opportunità per celebrare la cultura e l'arte teatrale nella città di Bitonto e nella regione pugliese.Non perdete l'occasione di essere tra i primi a conoscere i dettagli della prossima stagione teatrale. Segnate la data, mercoledì 20 settembre, sul vostro calendario e unitevi a questa emozionante presentazione. Inviato da iPhone