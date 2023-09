Blink-182, esce il nuovo singolo 'One more time'





Arriva in digitale ed entrerà in rotazione radiofonica da venerdì 22 settembre ''One more time'', il nuovo attesissimo singolo della punk band più amata nel mondo, i Blink-182. Il brano anticipa l’attesissimo album in uscita il 20 ottobre e già disponibile in pre-order che dopo più di un decennio vede la partecipazione dell'iconica formazione del gruppo composta da Mark Hoppus (basso e voce), Tom DeLonge (chitarra e voce) e Travis Barker (batteria).

Il trio ha inciso l’album nel bel mezzo del tour di reunion, che ha registrato il tutto esaurito nelle arene, negli anfiteatri e negli stadi di tutto il mondo. L'album, prodotto da Travis Barker, contiene 17 nuove canzoni che immortalano la band al massimo del suo splendore, mescolando dramma, successo e, soprattutto, fratellanza.

IL brano sarà disponibile sia in digitale sia nei formati cd, vinile nero standard e altre 2 varianti in vinile colorato: indie coke bottle clear in vendita esclusiva da Discoteca Laziale e l’opaque white in vendita in esclusiva per Amazon.

Con filmati di interviste straordinariamente sincere, clip attuali e di archivio, il trailer mostra Mark, Tom e Travis mettersi a nudo mentre discutono di argomenti mai trattati prima d’ora. Il trailer anticipa tre nuovi brani, tra cui la title-track.

È online il trailer dell’intervista esclusiva, realizzata con Zane Lowe di Apple Music, che ripercorre la storica carriera della band.