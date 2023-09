- "Martedì 5 settembre ho incontrato il Direttore Generale, Maurizio De Nuccio, il Direttore Sanitario, Vincenzo Gigantelli, e il direttore amministrativo, Loredana Carulli, della Asl di Brindisi. Mi sono dilungato a parlare con il nuovo DG, al quale ho rappresentato quelli che sono, secondo me, le criticità e quelli che sono i punti di forza della sanità brindisina" ha dichiarato, in una nota stampa, il Consigliere per la Sanità del Presidente della Regione Puglia, Dott. Tommaso Gioia.