- SALVE (LE) - Un premio che di questi tempi assurdi e violenti assume un grande significato. E’ quello che ha appena ricevuto in Toscana Massimiliano Romano, nato a Salve (Lecce) ma che vive Pisa per lavoro (insegna nelle scuole).Fondatore di “Calcio fair play” (Toscana), Romano è stato premiato dall’assessore allo sport della città Frida Scarpa per l’impegno profuso nel diffondere quelli che sono i principi cardine nella pratica sportiva: e cioè la lealtà, il rispetto delle regole, dei compagni, degli avversari, gli arbitri e il pubblico.Inclusa l’accettazione eventuale della sconfitta maturata sul campo, la negazione del doping, e ancora del razzismo, la violenza e la corruzione. Valori che, come si può osservare, valgono anche, diremmo soprattutto, per la società civile. O almeno dovrebbero valere.Grande gioia a Salve, Ruggiano e le Marine per questo riconoscimento. Sui social (in particolare Salveweb.it) apprezzamenti per Massimiliano da parte di chi lo conosce e lo apprezza per il suo impegno.“E’ da esempio per tutti” (Nicola Pepe).“Orgoglio salvese” (Print House Alfredo Tasco).“Sono sicura che l'avrà fatto anche con tanta simpatia e ironia. Bravo!” (Aida Luna).“Bravissimo! Complimenti per il prestigioso riconoscimento” Bruno Calcagni.A tutti il prof. ha risposto: “Sono cose che mi rendono orgoglioso...”.