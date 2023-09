Tensione tra Italia e Germania: disaccordo sul finanziamento a ONG per l'assistenza ai migranti

Tensioni diplomatiche tra l'Italia e la Germania a seguito dell'annuncio che il governo tedesco avrebbe intenzione di finanziare alcune organizzazioni non governative (ONG) per progetti di assistenza ai migranti in territorio italiano e operazioni di soccorso in mare. Questa notizia ha suscitato forte disaccordo da parte del governo italiano, che ha espresso sorpresa e preoccupazione per questa iniziativa.Secondo quanto riportato dall'ANSA, un portavoce del ministero degli Esteri tedesco avrebbe annunciato il prossimo finanziamento a ONG coinvolte in progetti legati all'assistenza ai migranti in Italia e alle operazioni di salvataggio in mare. Tuttavia, questa iniziativa non è stata ben accolta dal governo italiano.Fonti del governo italiano, dal quartier generale di Palazzo Chigi, hanno dichiarato che la notizia è stata accolta con grande stupore. Il governo italiano prenderà immediatamente contatto con le autorità tedesche per ottenere un chiarimento sulla situazione. Si spera che la notizia si riveli priva di fondamento poiché, se confermata, rappresenterebbe una grave anomalia nelle relazioni tra Stati europei e internazionali.Le fonti del governo italiano hanno sottolineato che il sostegno finanziario tedesco alle attività delle ONG sul territorio italiano, in particolare per il trasferimento di immigrati irregolari, sarebbe una violazione delle dinamiche diplomatiche consuete. Inoltre, questa situazione offre l'opportunità di ribadire la necessità di fare chiarezza sulle attività delle ONG nel Mediterraneo e l'importanza di stabilire che i migranti trasportati da organizzazioni finanziate da Stati esteri debbano essere accolti da questi ultimi.La tensione tra Italia e Germania non si è limitata solo a questo tema. La ministra tedesca dell'Interno, Nancy Faeser, ha ribadito che la Germania non accoglierà altri rifugiati dall'Italia attraverso il meccanismo di solidarietà previsto dal sistema di Dublino finché l'Italia non rispetterà le riammissioni. Questo pronunciamento sottolinea la necessità di un accordo e un coordinamento tra i due paesi per affrontare la complessa questione dei flussi migratori in Europa.