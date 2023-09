Allerta meteo in Puglia: precipitazioni, rovesci e temporali pevisti per il 23 Settembre 2023

BARI - Una nuova allerta meteo è stata emessa per la Regione Puglia, con l'avviso che a partire dalle ore 08:00 del giorno 23 settembre 2023 e per le successive 12 ore, si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, con la possibilità che si manifestino anche sotto forma di rovesci o temporali. I quantitativi di pioggia accumulati dovrebbero essere deboli o puntualmente moderati.I fenomeni previsti potrebbero essere accompagnati da rovesci intensi, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Questa situazione meteo richiede particolare attenzione da parte dei residenti e delle autorità locali.Inoltre, dalle ore 08:00 del 23 settembre 2023 e per le successive 12 ore, è stata emessa un'allerta gialla per il rischio idrogeologico ed idrogeologico dovuto ai temporali in tutta la regione della Puglia. Questo avvertimento sottolinea la potenziale pericolosità dei fenomeni meteorologici e la necessità di precauzioni da parte della popolazione.Si consiglia a tutti i cittadini di rimanere informati sulle condizioni meteorologiche attraverso i canali ufficiali e di prestare attenzione a eventuali aggiornamenti delle autorità locali. È importante prendere precauzioni aggiuntive in caso di temporali, come evitare di guidare in condizioni meteorologiche avverse e garantire la sicurezza delle proprie abitazioni e dei propri beni. La sicurezza è la massima priorità in situazioni di allerta meteo.