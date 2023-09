BARI - Una scena insolita ha destato panico nel quartiere San Paolo di Bari, dove un branco di cinghiali ha fatto una "passeggiata" notturna, seminando scompiglio tra gli abitanti del quartiere. L'ultimo avvistamento di questi animali selvatici risale a questa notte, intorno alle 2 del mattino, quando circa 20 esemplari si sono spinti fino a via Don Carlo Gnocchi.La scena è stata documentata da un video condiviso su piattaforme social, mostrando alcuni cinghiali mentre superavano le barriere di un recinto privato e altri mentre cercavano tra i rifiuti abbandonati per strada.Non è la prima volta che cinghiali "civilizzati" fanno capolino nel quartiere, poiché solo qualche giorno fa erano stati avvistati mentre attraversavano la strada, apparentemente attenti anche ai semafori.L'arrivo di questi animali selvatici nelle zone urbane è un fenomeno che può causare preoccupazione per la sicurezza pubblica, oltre a rappresentare una sfida per le autorità locali che devono trovare soluzioni per gestire la presenza di cinghiali nelle aree abitate.Gli avvistamenti di cinghiali in città richiamano l'attenzione sull'importanza della coesistenza pacifica tra la fauna selvatica e l'ambiente urbano, con la necessità di adottare misure adeguate per prevenire situazioni pericolose e proteggere sia gli animali che la popolazione.