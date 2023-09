CAPURSO (BA) - Il DJ Set firmato da Roberto Ferrari di Radio Deejay ha trasformato ieri sera la centrale Piazza Libertà a Capurso in una grande discoteca all’aperto. Si è chiuso così il SensAzioni Beer Fest, l’evento con oltre 20 etichette di birra, organizzato dall’APS SensAzioni del Sud di Conversano in collaborazione con Core Live Show e Comune di Capurso. - Il DJ Set firmato da Roberto Ferrari di Radio Deejay ha trasformato ieri sera la centrale Piazza Libertà a Capurso in una grande discoteca all’aperto. Si è chiuso così il SensAzioni Beer Fest, l’evento con oltre 20 etichette di birra, organizzato dall’APS SensAzioni del Sud di Conversano in collaborazione con Core Live Show e Comune di Capurso.





Fra stand enogastronomici, performance di live painting, artigianato e musica, il SensAzioni Beer Fest ha confermato i pronostici portando in piazza migliaia di persone.

"Sono state tre giornate all’insegna della birra, dell’enogastronomia e di tanta buona musica con un ottimo pubblico. Per noi era una scommessa e oggi possiamo dire che è una scommessa vinta. – Dichiara il vice presidente di SensAzioni del Sud, Nicola Filipponio – Il nostro ringraziamento va all’Amministrazione comunale di Capurso, e in particolare al sindaco Michele Laricchia, a tutti i partner, i soci dell’associazione e a chi è venuto a trovarci".

Soddisfatto anche il Direttore Artistico dell’evento, Gabriele Corianò, che dice: "Il bilancio è sicuramente positivo, considerando anche che è stata una prima edizione e siamo riusciti ad avere circa 8mila persone nell’arco delle tre serate. Questo risultato ci motiva a portare avanti il progetto e valuteremo la proposta lanciata dal sindaco sul palco di una seconda edizione nuovamente a Capurso. Intanto come associazione il nostro lavoro continua e siamo già in fermento per il nostro prossimo evento, il Puglia Wine Festival che si terrà l’ultimo weekend di ottobre a Rutigliano".

Nella prima serata del SensAzioni Beer Fest a far ballare il pubblico di Capurso erano stati i Bari Jungle Brothers, sabato 2 settembre gli Après la Classe in concerto, e ieri, domenica 3 settembre, per la chiusura in musica il DJ Set con Roberto Ferrari.

Ad inaugurare l’evento era stata la simbolica apertura della prima botte di birra con la partecipazione degli organizzatori e delle autorità istituzionali di Capurso.