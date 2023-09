Come recuperare le foto cancellate da Windows 11/10?

Passo 2. 4DDiG Windows Data Recovery.



Avvialo e seleziona l’unità da cui recuperare le foto. Nel nostro esempio, la partizione principale (C:). Quindi clicca su [Scansione]. Passo 3. Attendi che 4DDiG completi la scansione per avere una panoramica completa delle opzioni disponibili. Infine, seleziona le foto che desideri recuperare e clicca su [Recupero]. Avvialo e seleziona l’unità da cui recuperare le foto. Nel nostro esempio, la partizione principale (C:). Quindi clicca su [Scansione].Seleziona il recupero delle “Foto” dalla schermata Popup e clicca su [Scansiona solo Foto].. Attendi che 4DDiG completi la scansione per avere una panoramica completa delle opzioni disponibili. Infine, seleziona le foto che desideri recuperare e clicca su [Recupero].



Metodo 2. Recupera foto dal Cloud.



Se hai attivato la sincronizzazione delle tue foto con servizi di cloud storage come OneDrive o Google Foto, hai una preziosa opportunità di recuperarle anche se vengono cancellate dal tuo PC Windows. Questi servizi memorizzano le tue immagini in remoto e le sincronizzano su più dispositivi. Pertanto, anche se elimini accidentalmente una foto dal tuo computer Windows, potrebbe ancora essere presente nei tuoi account di cloud storage.



Google Foto:



Google Foto è un servizio di sincronizzazione e gestione delle foto offerta da Google. È disponibile su diverse piattaforme, tra cui Windows, macOS, iOS, Android e qualsiasi dispositivo che consenta l'accesso a Internet attraverso un browser web. Questa ampia disponibilità consente agli utenti di caricare, archiviare e gestire le proprie foto da una varietà di dispositivi e di accedere facilmente alle immagini da qualsiasi luogo e dispositivo connesso a Internet.



Ecco come recuperare foto da Google Foto:



Vai su



Naviga attraverso le tue foto e seleziona quelle che desideri recuperare.



Clicca sui tre pallini in alto a destra e cliccare su “Scarica”.







OneDrive:



OneDrive è il servizio di cloud storage di Microsoft e offre una solida soluzione per l'archiviazione delle foto. Consente agli utenti di caricare le loro immagini su un server remoto, rendendo così possibile l'accesso da qualsiasi dispositivo connesso a Internet. Inoltre, OneDrive è spesso integrato in modo nativo nei sistemi operativi Windows, semplificando il processo di sincronizzazione e accesso alle immagini.



Ecco come recuperare foto da OneDrive:



Vai su



Naviga attraverso le cartelle di OneDrive e trova le foto che desideri recuperare.



Seleziona le foto desiderate, quindi clicca su “Scarica” per scaricarle sul tuo computer. Info. Se hai eliminato le foto dai servizi cloud e non sono più disponibili nel cestino, potresti dover considerare l'utilizzo del Metodo 1.



Parte 3: Suggerimenti per evitare la perdita di foto da Windows.



Ecco alcuni suggerimenti per evitare la perdita di foto:



1. Backup Regolari:



Servizi Cloud: Utilizza servizi di cloud storage affidabili come iCloud, Google Foto o OneDrive per archiviare le tue foto in modo sicuro. Assicurati di attivare il backup automatico delle foto sui tuoi dispositivi.



Dispositivi Esterni: Fai regolarmente il backup delle foto su dispositivi esterni come hard disk esterni, pendrive o SSD. Mantieni copie di backup aggiornate.



2. Utilizza App di Backup Automatico:



Sfrutta le app di backup automatico sui tuoi dispositivi mobili. Molte app offrono opzioni per caricare automaticamente le foto su servizi cloud.



3. Organizza ed Etichetta le Foto:



Crea una struttura di archiviazione organizzata sul tuo computer o dispositivo per mantenere le foto ordinate e facili da trovare.



4. Utilizza App di Gestione delle Foto:



Usa applicazioni di gestione delle foto per organizzare, taggare e catalogare le immagini. Questo rende più semplice trovare foto specifiche.



5. Esegui manutenzione dei dispositivi:



Mantieni i tuoi dispositivi, inclusi smartphone, computer e unità di archiviazione, in buone condizioni di funzionamento. Aggiorna il software e sostituisci le unità danneggiate.



6. Evita la Cancellazione Accidentale:



Prima di eliminare foto, assicurati di averle copiate o archiviate in un luogo sicuro. Assicurati di eliminare le foto corrette.



Domande Frequenti.



Domanda 1: Posso recuperare foto eliminate dal Cestino su Windows e macOS?



Sì, puoi aprire il Cestino, individuare le foto eliminate e ripristinarle facendo clic con il pulsante destro del mouse e selezionando "Ripristina". Se svuoti il cestino, il solo modo per recuperare le foto è utilizzando 4DDiG Windows Data Recovery o



Domanda 2. Quanto tempo ho per recuperare le foto cancellate?



La probabilità di recuperare le foto cancellate diminuisce nel tempo. È importante provare a recuperarle prima che vengano sovrascritte da altri dati. Per cui, assicurati di scaricare preventivamente 4DDiG Data Recovery, così da essere subito pronto per recuperare foto o altri dati in pochi istanti.



3. Posso recuperare foto eliminate da un disco formattato?



Sì, è possibile recuperare foto da un disco formattato utilizzando



Conclusioni



