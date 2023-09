Convegno alla Camera di Commercio su 'Giurisdizione plurale: risorsa o problema?'

BARI - La Camera Amministrativa Distrettuale degli Avvocati di Bari riunirà nel capoluogo pugliese, il 29 e 30 settembre p.v., i vertici della giurisdizione civile ed amministrativa, professori ed avvocati specialisti, in una due giorni giuridica dal titolo “Giurisdizione plurale: risorsa o problema?”, con l'aspirazione di farne un evento da ripetere annualmente, quale laboratorio- osservatorio sui temi della “giurisdizione” in un costante confronto dialogico tra le “varie giurisdizioni”.Margherita Cassano, Prima Presidente della Suprema Corte di Cassazione, e Luigi Maruotti, Presidente del Consiglio di Stato, animeranno la discussione conclusiva dell’evento, coordinata dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Francesco Greco, con il “Dialogo sul futuro della giurisdizione”.Il Convegno, che si terrà presso la Camera di Commercio di Bari, avrà inizio il venerdì con una sessione antimeridiana nella quale Massimo Luciani, Accademico dei Lincei, introdurrà il tema “La Costituzione e la giurisdizione: nodi attuali e prospettive di riforma” e ne discuterà con Roberto Garofoli, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, e Pasquale D’Ascola, Presidente aggiunto della Corte di Cassazione, mentre Ida Angela Nicotra, Università di Catania, si occuperà del Riparto di giurisdizione nei contratti pubblici con Carlo De Chiara, Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, e Marco Lipari, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato.Nella sessione meridiana altri due panel, il primo su “Giurisdizione e diritti fondamentali” introdotto da Annamaria Poggi, Università di Torino, su "Il dialogo tra le giurisdizioni" animato dal Consigliere di Stato Francesco De Luca e dal Consigliere di Cassazione Enrico Scoditti ed il secondo su “La sfida dell’Intelligenza Artificiale alle giurisdizioni” tema affidato a Pierdomenico Logroscino, Università di Bari, che ne discuterà con Enzo Vincenti, Consigliere della Corte di Cassazione, e Giovanni Pascuzzi, Consigliere di Stato. La giornata di venerdì si concluderà, dopo la presentazione del volume “Corte di Cassazione e giurisdizione” del Presidente Emerito della Corte di Cassazione Giovanni Mammone, con una tavola rotonda coordinata da Emilio Toma, Foro di Bari, presente il Presidente Emerito della Corte di Cassazione Pietro Curzio, sul dialogo tra le Corti europee e le Corti nazionali alla quale prenderanno parte Daria de Pretis, Vice Presidente della Corte costituzionale, Roberto Romboli, componete del CSM, Lucia Serena Rossi, Presidente di Sezione della Corte di Giustizia Europea, e Francesco P. Sisto, Vice Ministro della Giustizia.Sabato mattina, il delicato tema della “Responsabilità della Pubblica Amministrazione” sarà affrontato dall’angolo visuale del Giudice ordinario in una sessione coordinata da Giorgio Costantino, Università Roma Tre, con gli interventi di Antonio Lamorgese, Consigliere della Corte di Cassazione, e Gabriele Dell’Atti, Università di Bari; mentre l’angolo visuale del Giudice Amministrativo affidato a Giuseppe Morbidelli, Emerito dell’Università La Sapienza, sarà trattato da Gennaro Notarnicola, Foro di Bari, e da Hadrian Simonetti, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato.Segreteria organizzativa Centro Italiano Congressi, Bari ( info@cicsud.it ).