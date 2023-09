Con 208mila ingressi cala il sipario dell’86esima Campionaria

BARI - Grande affluenza di pubblico per questa 86esima Campionaria Generale Internazionale che dopo nove giorni si è chiusa ieri con un bilancio più che positivo illustrato stamane in una conferenza stampa dal presidente della Nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli.La manifestazione si è chiusa con 208mila visitatori + 5% rispetto alla scorsa edizione in cui furono 198mila. In nove giorni (9-17 settembre) numerosi sono stati i visitatori che hanno affollato il quartiere fieristico. Un dato assolutamente significativo considerando una copertura espositiva ridotta del 40% ma ottimizzata in tutti i suoi spazi.La copertura social invece è stata di quasi 9 milioni di utenti su Facebook e circa 3 milioni su Instagram. Numeri soddisfacenti a cui si aggiunge la soddisfazione anche dei 311 espositori (+ 16% rispetto all’anno scorso) molti dei quali sono ritornati in fiera rinnovando la fiducia nei confronti della manifestazione.“Con questi numeri importanti il nostro impegno è stato premiato. Mi sono insediato due mesi fa e abbiamo fatto di tutto per rendere questa Campionaria adeguata alle aspettative delle migliaia di visitatori che l’hanno trovata pulita, ordinata e in sicurezza. Certo l’affluenza è stata concentrata soprattutto nei fine settimana e nonostante il primo sabato di Campionaria, dimezzato dall’inaugurazione e dalla visita del vicepremier Salvini che è andato via dalla fiera nel pomeriggio, e le belle giornate nel week end, che spingevano ad andare al mare per gli ultimi bagni di stagione, siamo stati ben ripagati da un flusso di visitatori che hanno dimostrato un attaccamento fortissimo alla manifestazione. Il caldo però ha causato qualche problema negli stand per cui sotto suggerimento degli espositori abbiamo pensato che dall’anno prossimo la Campionaria sarà spostata nella prima settimana dii ottobre.Il successo di questi nove giorni ci inorgoglisce e ci stimola a fare sempre meglio. Nuova Fiera del Levante ha saputo dare risposte rassicuranti con un’offerta variegata destinata a implementarsi. Anche gli eventi e gli spettacoli per ogni fascia di età hanno regalato momenti di svago e di spensieratezza che hanno registrato il tutto esaurito nonostante la concorrenza delle serate di Checco Zalone allo Stadio della Vittoria gli appuntamenti sportivi nazionali. Insomma ce l’abbiamo messa tutta per una Campionaria che merita di tornare il prossimo anno con tutti i suoi spazi per i visitatori ma soprattutto per gli espositori che ogni anno di più dimostrano la loro fiducia nei confronti della Campionaria.Infine rivolgo un sentito ringraziamento ai visitatori, agli stessi espositori e a tutti quelli che hanno contribuito alla realizzazione di questa edizione 2023. Da oggi lavoreremo per la Campionaria 2024”. Questo il commento del presidente della Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli.Non solo numeri. L’86esima Campionaria ha regalato tanta emozione e musica nel suo gran finale. Ė stata infatti la voce dell’Italia nel mondo a chiudere l’edizione 2023. Al Bano si è esibito sul palcoscenico della Fiera del Levante in un concerto nel quale ha cantato i suoi brani più famosi che hanno fatto sognare intere generazioni di italiani. Il concerto ha avuto un grande successo di pubblico in quest’ultima serata della manifestazione tanto amata dai baresi e non solo.