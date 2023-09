- Dal 23 al 25 ottobre 2023, si svolgerà nell’Aula Magna dell’Università di Bari (Palazzo Ateneo) la Conferenza Internazionale Multidisciplinare “Patrimonio Umano e Innovazione Sostenibile nel Bacino del Mediterraneo”.Le rappresentazioni allegoriche di Mario Prayer (1887-1959), presenti nell’Aula Magna del nostro Ateneo, della Letteratura, della Medicina, della Filosofia, sulla parete sinistra, e quelle dell’Agricoltura, della Geografia e della matematica, sulla parete destra, alternate dalle raffigurazioni, nei medaglioni, di Ariosto, Tasso, Vasari e Michelangelo indicano, nel loro insieme, le ambizioni di questa pittura a farsi sintesi generale e, insieme, la volontà di rappresentare per forza di memoria. Anche la Regione Puglia è rappresentata con le raffigurazioni allegoriche di Bari, Trani, Altamura, Lucera, Andria, Lecce, Taranto, Brindisi e Foggia, che mostrano la raffinata cultura disegnativa e pittorica di Prayer, che non si fermò solo nell’Aula Magna dell’Ateneo, ma decorò anche il salone di rappresentanza della Prefettura e della Sala Consiliare del Comune di Bari e, insieme al fratello Guido (1898-1968), realizzò i pannelli dell’ex Cinema Oriente, oltre ad estendere la sua attività anche in altri centri.La Conferenza Internazionale Multidisciplinare “Patrimonio Umano e Innovazione Sostenibile nel Bacino del Mediterraneo”, è organizzata da: Centro internazionale di ricerca accademica, IARC - UNICART (Albania), Università di Bari - Di.SSPA Dipartimento di suolo, piante e scienze alimentari (Italia), Universitas Sancti Cyrilli La Valletta (Malta), Università della Calabria Dipartimento di Economia e Diritto (Italia), Università College REALD – Valona (Albania), Centro di Ricerca e Studi sul Turismo Università della Calabria (Italia), UNIVERSUM College (Kossovo), Conti Pubblici Territoriali (Italia), CIRPAS - Centro Interuniversitario di Ricerca “Popolazione, Ambiente e Salute” Bari (Italia).Eventi bellici, migrazioni, pandemie, cambiamenti climatici stanno rimodellando gli scenari, e il bacino del Mediterraneo è ancora una volta un attore-chiave dei destini dell’umanità.UNICART si propone di esplorare i fenomeni generati da persone che si muovono al suo interno o che ritornano nei luoghi ove erano partiti, attraverso questa conferenza scientifica internazionale.L’umanità in movimento genera flussi economici, scambi culturali, impatto sulla produzione alimentare, turismo e affari.L’VIII Conferenza UNICART, intende analizzare questi aspetti, ma volta partendo da lontano, dalla storia del Mediterraneo e dei suoi popoli, dla momento che il Mediterraneo è stato teatro di scontri e scambi, di eroi, di poeti, matematici e artisti.I temi da trattare saranno:LEGGE• Politica e politiche • Archivi e fonti di dati • Legislazione e mediazione, l'importanza di ridurre i conflitti legali nel MediterraneoECONOMIA • Impatti economici, sociali, culturali e ambientali • Finanza responsabile e sostenibile • Statistiche e dati demografici • Green Economy, finanza e sviluppo • Sicurezza ecologicaAMBIENTE • Strategie di sviluppo ambientale • Ambiente, Economia e Finanza • Clima, ambiente e biodiversità • Strategie di sviluppo territoriale • Ingegneria Gestionale per lo sviluppo del Territorio e del Turismo • Agricoltura verde, alimenti e relative tutele • Trasporti verdi e sicurezzaPATRIMONIO E CULTURA • Turismo delle Radici • Tendenze e scenari futuri • Turismo sostenibile • Mobilità turistica • Enogastronomia, storia e tradizioni colturali • Responsabilità sociale e sostenibilità • Salute e benessere • Scienze sociali e psicologiaDIRITTO • Politica e politiche • Archivi e fonti di dati • Legislazione e mediazione, l'importanza di ridurre i conflitti legali nel MediterraneoECONOMIA • Impatti economici, sociali, culturali e ambientali • Finanza responsabile e sostenibile • Statistiche e dati demografici • Green Economy, finanza e sviluppo • Sicurezza ecologicaAMBIENTE • Strategie di sviluppo ambientale • Ambiente, Economia e Finanza • Clima, ambiente e biodiversità • Strategie di sviluppo territoriale • Ingegneria Gestionale per lo sviluppo del Territorio e del Turismo • Agricoltura verde, alimenti e relative tutele • Trasporti verdi e sicurezzaPATRIMONIO E CULTURA • Turismo delle Radici • Tendenze e scenari futuri • Turismo sostenibile • Mobilità turistica • Enogastronomia, storia e tradizioni colturali • Responsabilità sociale e sostenibilità • Salute e benessere • Scienze sociali e psicologia.La conferenza è una grande opportunità per specialisti, accademici, studenti e professionisti, nonché per istituzioni direttamente o indirettamente coinvolte nei suddetti temi.Sono onorato e ringrazio gli organizzatori per aver inserito nel materiale informativo della Conferenza Internazionale, di cui sopra, una mia nota sull’Aula Magna del nostro Ateneo, pubblicata dal ‘Giornale di Puglia” il 14 settembre 2020.