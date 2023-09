Contrasto al traffico di droga, alla violenza sulle donne, le truffe agli anziani, con particolare attenzione al rispetto dell’ambiente, degli animali e alla tutela del patrimonio storico-culturale.Con queste linee guida si è presentato alla stampa e alle autorità della Provincia il nuovo Comandante dei CC di Rieti, il salentino Valerio Marra, originario di Salve (Lecce).Che ha subito ringraziato il suo predecessore, il colonnello Brino Bellini, per “l’ottimo lavoro svolto”. Lodando anche i colleghi e le stazioni sparse fra la città sabina e la provincia laziale.Ricco e prestigioso il cv di Marra, che nel 1997 ha frequentato il 179° corso “Osare” all’Accademia Militare di Modena e poi la Scuola Ufficiali di Roma, laureandosi in Giurisprudenza e la promozione a Tenente.Nel corso della carriera ha ricoperto vari incarichi, dapprima nell’organizzazione mobile in qualità di Comandante di Compagnia dell’8° Battaglione Carabinieri “Lazio” (Roma, 2002-2003), poi presso reparti “territoriali” comandando per due anni (2003-2005) il Nucleo Operativo della Compagnia di Catania – Piazza Dante e, col grado di Capitano, le Compagnie di Mazara del Vallo (TP) (2005-2008) e Conegliano (TV) (2008-2013).Promosso Maggiore, ha prima retto il Comando del Reparto Territoriale di Gela (CL) (2013-2016) e successivamente il Gruppo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Roma (2016-2021). Nel corso di questo incarico ha acquisito il grado di Tenente Colonnello.Prima di Rieti ha prestato servizio presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri con l’incarico di Capo della 2^ Sezione dell’Ufficio Antinfortunistica e Ambiente - “Responsabile del Servizio di Vigilanza Ispettiva e Tecnico – Amministrativa”. Il nuovo Comandante Provinciale è stato promosso Colonnello il 1 gennaio scorso.Appena nel suo paese, la frazione Ruggiano e le Marine, si è sparsa la news, in tantissimi si sono complimentati sul sito locale SalveWeb.it.“Complimenti Valerio! Sarai il mio comandante. Ci vediamo a Rieti (Maurizio Brigante). “In bocca al lupo!” (Corrado Manco). “Buon lavoro!” (Lucio Ricciato).